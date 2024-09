Alberi caduti, il piano del Comune. Saranno abbattuti pini pericolanti

Il maltempo delle ultime ore ha causato diversi danni agli alberi in città. Particolarmente colpiti, ha fatto sapere ieri Palazzo d’Accursio, sono stati i pini domestici: due quelli caduti ai Giardini Margherita (all’interno di un’area già transennata dallo scorso anno) e uno in viale Oriani. "A Bologna sono presenti circa 450 pini domestici – scrive l’amministrazione – e sono quelli che maggiormente risentono delle condizioni ambientali e del cambiamento climatico. In molti esemplari il Comune ha posizionato dei rilevatori dell’inclinazione per monitorarli ma si tratta di una cautela che non sempre garantisce di intervenire per tempo e in sicurezza perché spesso questi esemplari non danno segnali preventivi di caduta o schianto".

Proprio il monitoraggio rilevato ieri mattina ha indicato che in viale Oriani e ai giardini Margherita devono essere abbattuti alcuni pini "perché pericolanti così come un esemplare in via don Minzoni che era monitorato già da circa due anni. I tecnici – conclude il Comune – stanno continuando il monitoraggio nelle diverse zone della città a partire da San Donato e Villa Mazzacorati". Un altro albero è caduto infatti in via Scarlatti. Giulio Venturi (Lega): "Ancora un pino caduto in Viale Oriani, per puro miracolo non ci sono stati morti e feriti. La causa è certamente da imputare ai lavori stradali per il rifacimento della carreggiata e dei marciapiedi".