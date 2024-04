Alla Libreria Nanni. Danilo Ciotti racconta una vita in musica

Prosegue la rassegna ’Pendragon Book Club’, organizzata alla storica Libreria Nanni, in via de’Musei, in uno dei portici più belli e suggestivi del centro. Oggi alle 18 l’incontro è con uno dei gandi protagonisti della musica leggera: Danilo Ciotti, compositore e manager nelle principali case discografiche, che presenta in anteprima il suo libro ’Uno straniero tra le stelle’. Un racconto autobiografico dei suoi sessant’anni di carriera, tra sale di incisione, radio, festival e concerti. Assieme a lui ci saranno il manager Michele Torpedine e i cantautori Andrea Mingardi e Marco Ligabue.