Alla Rocca dei Bentivoglio si parla di gioco d’azzardo

Si parla di gioco d’azzardo e del contesto sociale ed economico in cui prospera stasera alle 20,30 alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano dove è in corso il festival della legalità Aut Aut, intitolato a ‘C’è gioco e gioco’. Stefania Pellegrini (UniBo) con Federico Lacchè presentano il libro e l’indagine sociologico-giuridica dell’autrice su: L’impresa grigia, le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Si scoprirà una alternativa di educazione al gioco che sia allo stesso tempo prevenzione, promozione di comportamenti inclusivi e competenze sociali per giovani, nonché occasione di formazione responsabile per adulti. Venerdì, sempre a Bazzano, lo psicologo Alan Mattiassi e l’esperto di didattica ludica Simone Bonetti paleranno del gioco come strumento di apprendimento e scoperta della propria identità.