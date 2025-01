Allarme rifiuti abbandonati: "Via Prati è una discarica"

A pochi giorni dall’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata a Zola Predosa, si riaccende il dibattito sull’abbandono illegale dei rifiuti. A puntare il dito è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Silvia Braicovick che denuncia una situazione fuori controllo lungo via Prati, nella frazione di Ponte Ronca a Zola Predosa: "In quest’area, frequentata da famiglie, sportivi e amanti della natura vengono abbandonati scarti di cantiere, oggetti vari e materiali inquinanti, che deturpano un luogo naturale che dovrebbe essere un paradiso di tranquillità, proprio a ridosso del "polmone verde" dell’ex polveriera – spiega Braicovick –. Questa zona rappresenta un bene comune per la collettività e merita di essere protetta. Invitiamo le autorità competenti a prendere in carico la questione con urgenza". La posizione isolata di via Prati, con traffico ridotto e abitazioni distanti, inevitabilmente, favorisce comportamenti illeciti. Nonostante le numerose segnalazioni inviate dai cittadini, sia ad Hera che al Comune, secondo Braicovick, "non ci sono stati interventi risolutivi o risposte adeguate, tanto che in passato a volte gli abitanti hanno considerato di rimuovere autonomamente i rifiuti, una soluzione che non dovrebbe spettare loro".

La consigliera conclude chiedendo: la rimozione immediata dei rifiuti, l’installazione di telecamere e cartelli di divieto, per scoraggiare ulteriori abbandoni, e soprattutto una maggiore collaborazione tra istituzioni e residenti in modo da salvaguardare l’area. Eppure, l’abbandono di rifiuti in questa zona è un problema ricorrente con cui l’amministrazione ha già avuto a che fare.

Sergio Cardo, assessore all’Ambiente di Zola Predosa, replica spiegando gli interventi già effettuati: "In via Prati è stata fatta una pulizia con rimozione dei rifiuti a novembre e nuovamente a dicembre. Considerata la varietà di materiali abbandonati, compresi quelli edili (che presuppongono dolo, in quanto esclusi dalla raccolta di rifiuti solidi urbani), le operazioni hanno richiesto più fasi e mezzi meccanici specifici". Ma il problema è che nel frattempo ci sono stati altri abbandoni. Cardo aggiunge che il Comune sta cercando di risalire agli autori degli abbandoni: "Abbiamo attivato procedure per individuare i responsabili, ma è un processo che richiede tempi più lunghi. Inoltre, nelle ultime assemblee pubbliche cittadine, si è discusso di abbandoni e di prevenzione, che verrà intensificata con l’installazione di dispositivi elettronici, consapevoli che non è possibile installare telecamere ovunque". L’assessore conclude rimarcando la determinazione dell’Amministrazione nel contrastare il fenomeno: "Promuoveremo un’azione di rete e collaborazione con i cittadini residenti".

Sara Ausilio