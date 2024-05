All’asilo i bambini fanno giardinaggio

Il 31 maggio saranno inaugurati gli spazi esterni della scuola dell’infanzia di Silla. Per l’occasione il giardino sarà intitolato alla memoria di Carmelo Adagio, indimenticato dirigente scolastico dell’istituto comprensivo, prematuramente scomparso nel 2022. Lo stesso giorno sarà inaugurato il Sensorto, l’orto didattico capace di regalare ai piccoli coltivatori gli odori e i sapori della natura. La cerimonia si svolgerà alle 16.30, alla presenza del sindaco Giuseppe Pucci e dell’assessore alla Scuola Marzia Brunetti, dei carabinieri forestali di Gaggio Montano, del dirigente scolastico Bruno Casillo e della vice preside Cinzia Petrucciani. Durante la cerimonia, a cui sono invitate tutte le famiglie, verrà messo a dimora dai bambini un acero donato dai Forestali.

La scuola dell’infanzia Carlo Collodi fa parte dell’Istituto comprensivo Salvo d’Acquisto di Gaggio Montano ed è composta da tre sezioni, attive dal lunedì al venerdì tra le 8.05 e le 16.30. Completano gli spazi interni del plesso la stanza della lettura, la sala della musica e una cucina a misura di bambino, all’interno della quale vengono proposti laboratori culinari di ogni tipo. All’esterno, il giardino è inserito nel contesto naturalistico del parco fluviale e comprende diverse aiuole di piante aromatiche e officinali, l’orto e una serra spaziosa dove, dal prossimo anno, verranno allevate coloratissime farfalle. Lo spazio più ampio, quello dedicato al gioco, sarà intitolato a Carmelo Adagio, la cui opera ha lasciato il segno.

Elisabetta Votta, referente di plesso, non nasconde la soddisfazione: "l’inaugurazione consacra definitivamente i progetti che vanno avanti da anni, proprio su iniziativa della nostra dirigenza scolastica, da sempre molto favorevole alle attività all’aperto. Attualmente la scuola di Silla ha una sessantina di iscritti che il prossimo anno diventeranno 75. Impossibile non esserne felici".

Ogni anno, all’inizio della primavera, alunni e personale scolastico, iniziano insieme a ripulire aiuole e a sistemare le nuove piantine, in una girandola continua di esperienze ed emozioni il cui scopo finale è imparare divertendosi insieme. Alice Costantin, rappresentante dei genitori della sezione rossa, racconta entusiasta: "La scuola d’infanzia di Silla è un fiore all’occhiello di tutta la montagna. I bambini sono continuamente coinvolti in progetti estremamente stimolanti, a partire dai laboratori di cucina, in cui i piccoli portano a casa il risultato del loro lavoro per condividerlo con le famiglie. Iniziative del genere sono davvero importanti per la crescita dei nostri figli".

Fabio Marchioni