Amici a quattro zampe per saltare le barriere

A Padulle è nato da alcuni anni il progetto ’Stanza Basale’, uno spazio attrezzato per interventi di stimolazione basale rivolti prioritariamente a bambini e alle bambine con gravi e complesse disabilità. La Stanza sorge all’interno di una bella struttura concessa dal Comune all’Associazione del territorio ’Sala Presente… Non solo Scuola’ che, insieme all’Associazione per l’Integrazione territoriale ’Passo Passo’, hanno fortemente voluto e realizzato questo progetto.

Anche Confcommercio Ascom Bologna, tramite il fondo della circoscrizione di Sala Bolognese, ha contribuito alla sua realizzazione all’interno di questo importante presidio socio-sanitario. ’Ci vorrebbe un amico …’ è un’iniziativa di Pet therapy, attività di educazione assistita come approccio al mondo animato, in particolare al mondo animale, attraverso un percorso rivolto a bambini, disabili e non. Durante questo percorso il partner sarà il cane, capace di entrare facilmente in relazione con l’essere umano e di esprimere le proprie esigenze attraverso un linguaggio facilmente decodificabile.

Dove bambini e ragazzi disabili normalmente vengono accuditi, per il progetto ’Ci vorrebbe un amico …’ uno degli obiettivi principali è quello di provare a invertire i ruoli, affinché siano proprio i bambini, le ragazze ed i ragazzi a prendersi cura di qualcuno, in questo caso del cane, e vivere, in un contesto di gioco, situazioni relazionali in cui sono loro i protagonisti in funzione delle proprie azioni. "Ascom ha voluto esprimere concretamente la propria attenzione verso la Comunità e verso l’impegno di carattere sociale – ha esordito Romina Giotta, presidente della locale Confcommercio – così come in passato venne fatto, ad esempio, a favore delle Scuole". "Rappresentando un settore economico, il commercio, che vive in strettissima relazione con le comunità – ha proseguito Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – la nostra associazione sente forte la responsabilità di contribuire a farle crescere, sostenendo quel mondo del volontariato che opera nel sociale secondo un modello di sussidiarietà davvero apprezzabile".

"Un sentito ringraziamento va ad Ascom per la sensibilità dimostrata con questo prezioso gesto – le parole del Sindaco di Sala Bolognese Emanuele Bassi – a riprova che la forza della ’Stanza Basale’, sin dalla sua nascita, è stata quella di avere intorno una Comunità solida e sempre pronta a supportarla", aggiunge la Vicesindaca e Assessora alla Scuola e Cultura Eleonora Riberto.