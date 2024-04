Anche Alessandro torna a casa. Presto i funerali a Forcoli

Domani la salma di Alessandro D’Andrea, 37 anni, la penultima vittima estratta dalla tomba d’acqua e macerie al piano -9 della centrale idroelettrica di Bargi, a Camugnano, rientrerà nella sua Forcoli, in provincia di Pisa. Poi, la famiglia organizzerà i funerali. Si tengono oggi invece quelli di Vincenzo Franchina, il neopapà di 36 anni, a Sinagra (Messina), e di Mario Pisani, 73 anni, a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i feriti, Jonathan Andrisano, 35 anni di Castiglione e ricoverato al Sant’Orsola, come detto non è più in pericolo di vita: la sua prognosi è stata sciolta venerdì. Stefano Bellabona, 54 anni, il tecnico di Noventa Padovana che nell’esplosione ha riportato ustioni su quasi la metà del corpo resta ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma: è in prognosi riservata, ma in condizioni stabili. Resta in rianimazione a Pisa il veneziano Sandro Busetto, 59 anni.

Sempre stazionarie, nella loro gravità, le condizioni del 42enne Leonardo Raffreddato, al Bufalini di Cesena. Ancora in prognosi riservata e intubato, è sottoposto a cure intensive per le gravi ustioni e i problemi al sistema respiratorio, provocate dall’inalazione di fumi e gas roventi.