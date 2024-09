Aned in lutto. Si è spento. Divo Cappelli

Si è spento all’improvviso, a 78 anni, Divo Cappelli (foto), già presidente dell’Aned Bologna. Cappelli, che era dal ’67 nell’associazione nazionale ex deportati dai campi nazisti, era stato il primo presidente a non aver subito, sulla sua pelle o su quella dei famigliari, l’orrore dei lager. Nel periodo di presidenza, dal 2003 al 2013, aveva fatto conoscere a tanti studenti Mauthausen, perché ereditassero quella memoria, perché una atrocità simile non avvenisse più. Ieri, Cappelli è stato ricordato dal deputato dem Andrea De Maria: "È con grande dolore – dice – che ho appreso la notizia della scomparsa di Divo Cappelli. Medaglia d’ Oro al Valor Civile. Un amico e un compagno con cui tante sono state le occasioni di incontro e collaborazione". Anche dalla Regione, la presidente facente funzioni Irene Priolo ha ricordato Cappelli: "Preservare la memoria storica di chi si sacrificò con il carcere, il confino e la vita stessa, per restituirci la libertà e la democrazia è uno dei modi più elevati di difendere i valori della Costituzione repubblicana. È per questo che saremo sempre grati a Divo Capelli".