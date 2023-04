Antiche leggende della montagna per il Festival del paesaggio

Recuperare antiche leggende, favole, fole, presenti nei territori dei cammini che attraversano l’Appennino bolognese (Via degli Dei, Via Mater Dei, Via della Lana e della Seta, Piccola Cassia) e presentarli in luoghi e abitazioni suggestive, attraverso letture sceniche affidate alla compagnia Ca’ rossa e al suo attore regista Matteo Belli.

È il cuore del progetto ’Andare a veglia’, ideato dal distretto culturale della Montagna e inserito nel Festival Narrativo del Paesaggio, che sta registrando un grande successo di pubblico.

’Andare a veglia’ riprende un’antica tradizione montanara: radunarsi nella stalla o in una casa davanti al camino per ascoltare un narratore che affascinava adulti e bambini con storie fantastiche. Il prossimo appuntamento in programma è sabato alle 20.30 a Castelluccio (Alto Reno Terme), nella sede Pro Loco (via Manservisi 5). La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria: cell. 3401841931 – 3454725895 [email protected]

Il Festival Narrativo del Paesaggio è nato per valorizzare a livello artistico e culturale il recupero di storie e memorie orali legate al patrimonio paesaggistico metropolitano. Promosso dalla Città metropolitana con i sei distretti culturali, il programma del festival, che si sviluppa fino a ottobre, è consultabile sul sito festivalnarrativodelpaesaggio.it