Archiginnasio d’oro a Prodi. FdI si sfila: "Proposta divisiva"

Fratelli d’Italia si oppone al conferimento a Romano Prodi dell’Archiginnasio d’oro, la massima onorificenza scientifica e culturale cittadina, proposta dal sindaco. "Ancora una volta – dicono i consiglieri di Fratelli d’Italia – Lepore si comporta da padre padrone. Se veramente avesse voluto proporre in maniera condivisa questo riconoscimento, allora avrebbe consultato anche i gruppi di minoranza del Consiglio comunale. Non avendolo fatto, è ovvio che abbia perso l’ennesima occasione per costruire un dialogo in città. Dunque nel pieno rispetto per il percorso professionale e universitario del professor Prodi, non voteremo favorevolmente al conferimento dell’Archiginnasio d’oro. Gli incarichi di governo ricoperti e le posizioni politiche assunte negli anni sono legittime, ma distanti dal nostro pensiero politico. Ricordiamo a Lepore, infine, che queste onorificenze dovrebbero servire per

unire, non per dividere. Dovrebbero essere condivise, non divisive, ma sappiamo tutti che il sindaco le istituzioni le usa, non le rispetta".

Per conferire l’Archiginnasio d’oro, che viene attribuito attraverso una delibera emanata da Palazzo d’Accursio, servono i due terzi del Consiglio, cioè il parere positivo di almeno 24 consiglieri su 36. Numeri che la maggioranza è sicura di avere, potendo contare su 25 preferenze all’interno della coalizione di centro sinistra.

Per Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega, prima di esprimersi sull’argomento c’è bisogno di una discussione con gli altri gruppi: "Leggeremo la delibera e valuteremo, anche confrontandoci con le altre forze politiche di minoranza", sottolinea Di Benedetto.

Dopo l’affondo di FdI, è ovviamente da escludere un voto bipartisan per conferire l’Archiginnasio d’oro. Bisognerà comunque capire quali intenzioni hanno gli altri consiglieri di minoranza, da Bologna Ci Piace a Forza Italia, mentre Giulio Venturi (Lega) è sicuro: "Sono favorevole alla proposta: al netto dei pensieri politici distanti dall’ex presidente del Consiglio, credo occorra riconoscere la statura e il contributo che il professore ha apportato alla nostra città".

