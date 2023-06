Arrivati in 48 ore 15 voli dopo le 23

Sono stati sei i voli che ieri sera, tra le 23 e le 24 – quindi oltre l’orario messo nel mirino dal sindaco Matteo Lepore –, erano in programma per l’atterraggio all’aeroporto Marconi di Bologna. Questo al momento di chiudere la prima edizione del Carlino, mentre non erano previsti voli in partenza dopo le 23. Tra i voli in arrivo dopo le 23, secondo lo schema ufficiale consultabile in tempo reale sul sito dell’aeroporto Marconi, ce n’era uno da Brindisi (Ryanair), uno da Londra (British Airways), uno da Parigi (Air France), uno da Madrid (Iberia), uno da Francoforte (Lufthansa). Due giorni fa invece, nella serata tra il 30 e il 31 agosto, registriamo che sempre da destinazioni importanti sono atterrati al Marconi nove voli. Stesse provenienze del giorno dopo, con l’aggiunta di Pescara, Lamezia, Bari, e l’ultimo volo da Londra, sempre della British, che da report ufficiale del Marconi è atterrato a mezzanotte e 25 minuti.