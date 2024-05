Bologna: domenica di passione per il traffico tra Strabologna, Giardini e terrazzi e Madonna

Bologna, 10 maggio 2024 – Una domenica da slalom tra gli eventi che si affollano: il 12 maggio, seppur in orari diversi, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e su tutto aleggia anche il minacciato sciopero della polizia municipale.

Domenica a rischio caos a Bologna tra Giardini e Terrazzi, Madonna di San Luca e Strabologna

Strabologna

Si comincia la mattina con la StraBologna che, con i suoi tre percorsi, porterà una fiumana colorata e festante in giro per buona parte del centro. Lo start risuonerà alle 10,30 e le strade, tutte all’interno delle mura, resteranno chiuse al traffico fino all’ora di pranzo e comunque fino a quando ci saranno ancora corridori in giro.

Strabologna 2024: la mappa dei tre percorsi

Giardini e Terrazzi

Ai giardini Margherita è in corso e resterà fino a domenica, la sempre affollatissima kermesse di Giardini e Terrazzi, una fiera mercato dedicata al verde, ai fiori e ai mobili da giardino. Intorno alla zona dei ‘Gardens’ sarà come sempre difficile circolare. Le tantissime bancarelle restano aperte dalle 10 alle 20.

Madonna di San Luca

Ultima, ma non certo nei cuori dei bolognesi, la risalita al colle della Guardia della Madonna di San Luca. Dopo una settimana tra la basilica di San Pietro e la benedizione alla città e alle vittime della centrale di Suviana, la venerata e amatissima icona torna al suo santuario con una solenne processione che partirà alle 17 dal centro, accompagnata dal vescovo Matteo Zuppi e da centinaia di persone. Il percorso, scandito dalla tradizione, prevede soste di benedizione in piazza Malpighi, a porta Saragozza e all’arco del Meloncello. L’arrivo ‘a casa’ è previsto per le 20. Naturalmente, lungo il percorso le strade vengono chiuse al traffico.

Spettro sciopero

Su questo articolato programma incombono due incognite non da poco conto: una sigla degli agenti di Polizia Locale, lo Snater, ha annunciato proprio per domenica una giornata di sciopero. Non è ancora chiaro se l’astensione ci sarà davvero. E in serata, ma questo si saprà soltanto dopo le 22,45, potrebbe arrivare la certezza matematica per la Champions League del Bologna.