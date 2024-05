Confronto tra candidati. Tutti i partiti coinvolti nell’incontro della Cna

Si chiama ’Europa, direzione futuro’ l’incontro che oggi (ore 15.30) Cna ha organizzato a ’I Portici Hotel’ (in via Indipendenza) con i candidati e le candidate delle forze in corsa per Bruxelles. È il primo confronto di questo tipo con attori di tutti i partiti principali in campo.

Dopo l’introduzione di Paolo Cavini, numero uno della Cna dell’Emilia-Romagna, la parola (alle ore 16.30 circa) passerà agli aspiranti europarlamentari, coordinati dalla giornalista Stefania Scordio. Hanno dato la loro adesione Alessandra Basso (Lega), Sabrina Pignedoli (Movimento 5 Stelle), Stefano Bonaccini (Pd), Giulia Pigoni (Stati Uniti d’Europa, cioè Italia Viva e +Europa), Nicola Dall’Olio (Alleanza Verdi Sinistra), Federico Pizzarotti (Azione), Guglielmo Garagnani (Fratelli d’Italia) e Alessandra Servidori (Forza Italia). La fine della kermesse è prevista per le 18.

Queste le parole con cui l’associazione degli artigiani sintetizza il dibattito: "L’Unione Europea è la sede per affermare e difendere i valori della democrazia, della pace e della libera iniziativa, in un’economia sociale e di mercato – si legge nell’invito della Cna – . Questo evento è dedicato al confronto con i canditati e le candidate alle elezioni di giugno. Come si immaginano la nuova Europa? La Cna intende proteggere e sostenere le priorità degli artigiani e delle artigiane, delle piccole imprese italiane, confidando possano essere condivise e tenute nella massima considerazione nel corso della prossima legislatura".