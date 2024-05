Ascom Bologna cerca personale

Servono addetti alle paghe, alla contabilità e personale per gli uffici Territorio-Federazioni. È questa la richiesta di Confcommercio Ascom Bologna, che questa settimana annuncia di volere assumere direttamente delle figure professionali per i propri uffici contabilità, paghe e territorio/federazioni. I candidati si occuperanno della tenuta della contabilità e di consulenza aziendale, dell’amministrazione del personale e della tutela e rappresentanza delle aziende associate. La ricerca di Ascom è rivolta a persone dinamiche, con esperienza di almeno tre o quattro anni nel ruolo. Il candidato o la candidata dovrà saper utilizzare gli strumenti informatici quali il pacchetto Office, avere un’ottima capacità di lavorare in team, un’ottima capacità di comunicazione scritta e verbale, buone competenze organizzative e un’ottima capacità di relazionarsi con terze parti. Per il settore contabilità e consulenza aziendale, requisito preferenziale è essere in possesso di una laurea in Economia Aziendale, l’eventuale abilitazione professionale e la conoscenza del software Seac; per la ricerca di addetti all’ufficio paghe e amministrazione del personale è motivo di preferenza il possesso di una laurea in Consulenza del lavoro e la conoscenza dei software paghe Zucchetti e/o Seac. Per la ricerca di un addetto all’ufficio Territorio-Federazioni, il possesso di una laurea in Scienze politiche o in ambito giuridico è motivo di preferenza. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’effettiva esperienza del candidato. Per candidarsi è possibile inviare i curriculum scrivendo a personale@ascom.bo.it.