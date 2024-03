Ascom regala duecento pettorine ai volontari di ’Strade Pulite’

Con una breve cerimonia di consegna, l’altra mattina davanti all’ingresso delle scuole di Savigno, i rappresentanti di Confcommercio Ascom di Valsamoggia hanno donato duecento nuove pettorine di sicurezza al gruppo Strade Pulite. Così martedì prossimo l’avvio del programma di uscite con le scuole a caccia dei rifiuti abbandonati tra strade, fiumi, parchi e strade urbane. Da dodici anni infatti questo sobrio sodalizio di volontari che organizzano periodiche campagne di raccolta di rifiuti abbandonati, affianca l’azione diretta con l’accompagnamento e l’educazione dei bambini delle scuole di ogni ordine e grado al rispetto del loro ambiente di vita. Così martedì pomeriggio i bambini della scuola primaria Bvl di Bazzano nel corso della loro ‘caccia’ ai mozziconi di sigarette saranno protetti e ben visibili mentre si muovono negli spazi urbani alla guida di insegnanti e volontari.

"Conosciamo questa esperienza e l’apprezziamo da tanti anni. Da qui la decisione di sostenere i piccoli-grandi gesti di attenzione al decoro urbano e ambientale di tutta la Valsamoggia", ha detto Medardo Montaguti, commerciante a Monteveglio e vice presidente di Confcommercio Ascom Bologna.

Presenti il sindaco Ruscigno e l’assessore Govoni, con il direttore di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli, l’animatore del gruppo, Pier Paolo Zanetti, che ha descritto obiettivi e impegno dei volontari che ogni anno svolgono la loro pratica lezione di educazione ambientale a vantaggio di almeno quattrocento alunni.

"Siamo grati per questa donazione, in fondo anche il commercio dà involontario contributo alla formazione dei rifiuti -ha detto ironico Zanetti- e con tanti negozianti condividiamo il valore del senso civico, della responsabilità e dell’attenzione al decoro urbano, oltre che alla tutela degli spazi verdi, dei fossi, dei corsi d’acqua che tentiamo di affermare nelle giovani generazioni". In particolare quest’anno l’attenzione delle uscite ecologiche sarà rivolta alla pulizia del corso dei piccoli e grandi corsi d’acqua che convergono nel torrente Samoggia. Mentre la raccolta dei rifiuti abbandonati sarà mirata al recupero dei mozziconi di sigaretta: ben più inquinanti della plastica, capace con una sola cicca di inquinare mille litri d’acqua e durare per oltre 12 anni prima di decomporsi liberando microplastiche e sostanze tossiche.

Gabriele Mignardi