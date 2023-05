Ascom rinnova il direttivo Elena Colli eletta presidente

Rinnovato il consiglio direttivo della circoscrizione Confcommercio Ascom di Monghidoro. Elena Colli - titolare del Central Bar, in piazza Ramazzotti 8 - è la nuova e giovanissima presidente. I vicepresidenti sono Edoardo Boccucci - vicario, titolare del ’Caffè del Corso’, in via Emanuele Secondo 1 - e Marco Marchioni - titolare dell’Osteria del Fantorno, il bellissimo rifugio all’Alpe di Monghidoro -. Il consiglio direttivo è completato da Massimiliano Dalla Rovere – la storica Osteria del Borgo a Piamaggio -, Claudia Boccucci - sempre del ’Caffè del Corso’ -, Roberto Benni - ’Bar Touring’ in via Vittorio Emanuele 10 -.

"Con il supporto del Comune – dice la neo presidente Elena Colli – in questi anni complicati i commercianti hanno cercato comunque di tenere vivo il nostro territorio, con iniziative tese a fare rete fra gli operatori economici. Per questo, occorre grande partecipazione e un po’ di voglia di mettersi in gioco, soprattutto da parte di noi giovani: io sono nuova, ma ce la metterò tutta e spero di poter dare un mio contributo e rappresentare uno stimolo anche per gli altri commercianti".

Il vicepresidente Edoardo Boccucci: "Mi fa molto piacere che nuove e giovani ‘forze’ si affianchino per portare avanti il lavoro di questi anni: sono convinto che le risorse umane siano un elemento determinante e l’impegno da parte dei giovani è un segnale importante per il futuro, non solo del nostro commercio, ma dell’intera comunità"..

“L’Amministrazione comunale crede fermamente nella necessità di sostenere e tutelare la rete del commercio di vicinato – dice Barbara Panzacchi, sindaco di Monghidoro – e da anni stiamo lavorando in questo senso".

"Confcommercio sostiene le imprese commerciali – afferma Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – e vuole collaborare con le altre realtà locali a progetti capaci di dare visibilità alle imprese e valorizzare il tessuto urbano, nella convinzione che il commercio di prossimità sia fra i motori fondamentali per la tenuta socio economica del territorio, soprattutto nei comuni montani, e che l’impegno delle imprese nel favorire eventi vada aiutato per mantenere vivo il tessuto produttivo e sociale".