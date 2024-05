Asfaltatura delle strade . Lavori per un milione

Al via i lavori di asfaltatura di strade comunali a Ozzano. Lavori per oltre un milione di euro. Concluso l’iter per l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori di asfaltatura di varie strade comunali, da alcuni giorni sono iniziati i primi lavori di un intervento complessivo che supererà il milione di euro.

Per quanto riguarda il primo affidamento per un importo pari a 575.000 euro, cifra già accantonata nei bilanci di anni precedenti, i lavori sono già partiti nel mese di aprile e interessano, in particolare, alcune strade del capoluogo quali: via Fratelli Cervi, via Nardi, via Leopardi, via Garibaldi e via IV Novembre. A seguire i lavori proseguiranno su alcune vie collinari (via del Pino, via Sant’Andrea parte alta e via della Quercia) a cui sono state aggiunte, via Bertella nella zona industriale e via Frate Giovanni. Si procederà POI con l’asfaltatura dei tratti che maggiormente necessitano di manutenzione.

Un altro affidamento pari a 150.000 euro, fondi già stanziati sul bilancio 2023, riguarderà l’asfaltatura di via Tombarella che da tempo necessità di manutenzione "come sollecitato anche dai residenti- dice il sindaco Lelli (nella foto). L’asfaltatura di questa strada verrà fatta, molto probabilmente, nella tarda primavera/estate. Un ulteriore affidamento di 140.000 euro verrà impegnato per ripristino di asfalto nella parti più ammalorate su via Palazzo Bianchetti, via Allende, via San Cristoforo nella parte bassa dalla via Emilia fino al parcheggio della Baracca nel parco di Villa Maccaferri e via Giovanni XXIII.

Un piccolo intervento verrà fatto anche sulla via Idice in località Mercatale per eliminare una barriera architettonica che impedisce un agevole accesso al marciapiedi in prossimità di un attraversamento pedonale in pieno centro paese. Anche l’esecuzione di questi lavori è imminente, probabilmente l’avvio verrà dato già nella prossima settimana. Inoltre con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del bilancio consuntivo 2023, sono stati individuati altri 350.000 euro che verranno utilizzati per altri interventi di asfaltatura a partire dall’inizio dell’autunno.