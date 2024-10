"Attività produttive, Pucci scelta giusta"

Soddisfazione da parte dell’Ascom per il conferimento della delega alle Attività produttive, in seno all’Unione dell’Appennino, al sindaco di Gaggio Giuseppe Pucci (nella foto). "In occasione del rinnovo dei suoi organi di governo l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ha provveduto all’assegnazione delle deleghe ai componenti la Giunta – scrive l’associaizone dei commercianti in una nota –. In quest’ambito, al sindaco di Gaggio Montano, Giuseppe Pucci, è stata affidata dalla presidente, Valentina Cuppi, la delega alle attività produttive. Inoltre, il primo cittadino di Gaggio Montano è stato eletto, con una larghissima maggioranza, presidente del Consiglio dell’Unione, incarico istituzionale di particolare rilievo".

"Come Confcommercio Ascom Bologna – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna – siamo soddisfatti per l’assegnazione delle nuove deleghe dell’Unione. Alla Presidente e a tutti i componenti la Giunta e il Consiglio desideriamo indirizzare i migliori auguri di buon lavoro, riconfermando la piena disponibilità della nostra Associazione a collaborare ai progetti che saranno messi in campo per la valorizzazione e il rilancio del nostro Appennino".