Auto contro camion, inferno sulla San Vitale

Una distrazione, forse, una manovra azzardata o un malore potrebbero essere alla base del terribile incidente avvenuto, ieri mattina, sulla san Vitale Ovest. Erano da poco passate le 12 e il traffico era scorrevole sulla statale all’altezza di Canaletti di Budrio. A un certo punto, però, due mezzi, un camion adibito al trasporto del ferro e una macchina monovolume Bmw, si sono scontrati. I due mezzi procedevano nella stessa direzione, verso Bologna. Davanti, sulla carreggiata, si trovava il camion e dietro la macchina a bordo della quale c’erano tre giovani.

Poco dopo la frazione di Canaletti il camion si è messo al centro della carreggiata per effettuare una svolta a sinistra in una strada laterale. Il conducente della macchina che seguiva l’autocarro, però, pare non essersi accorto del fatto che il mezzo pesante stava svoltando. Come detto, forse per una distrazione o un malore del guidatore. Quel che è certo è che la macchina ha frenato tardi ed è andata a impattare contro il fianco del camion che stava svoltando. La parte frontale della macchina è andata letteralmente a incastrarsi sotto al camion.

L’autista di quest’ultimo mezzo, del tutto illeso, anche se in stato di agitazione e choc, è prontamente sceso dall’autocarro per prestare soccorso agli occupanti della macchina. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Budrio, con due pattuglie, e i vigili del fuoco di Budrio e di San Lazzaro. È stato, infatti, necessario l’intervento di due squadre di pompieri per liberare i tre occupanti dell’automobile dalle lamiere della carrozzeria che si era accartocciata per la violenza dell’urto. I sanitari del 118 sono sopraggiunti con tre ambulanze, un’automedica e anche l’elisoccorso. I due passeggeri della macchina, un 22enne ed un 38enne, sono stati portati al nosocomio di Imola in codice di media gravità. Ad avere la peggio il conducente della Bmw, un 36enne, elitrasportato al Maggiore di Bologna in codice di massima gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita, nonostante i tanti traumi riportati a seguito dello schianto. La Polizia Locale di Budrio, che si è occupata dei rilievi sulla scena dell’incidente, dovrà ora chiarire cosa abbia portato a tutto questo. Per permettere le misurazioni di prassi e i soccorsi, e per rimettere in sicurezza la carreggiata, invasa dai mezzi e dai detriti, è stato necessario chiudere la San Vitale per alcune ore in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è stato deviato sugli Stradelli Guelfi e sulla via Emilia.

Zoe Pederzini