Auto e moto d’epoca, stile Mercedes Le grandi coupé sfilano in città

Bologna, 25 ottobre 2023 – Automobile e stile: un connubio che nei decenni, anzi, per un secolo abbondante, ha avuto un unico sinonimo, Mercedes Benz. Anche la casa di Stoccarda sarà tra le protagoniste della 40^ edizione del salone ‘Auto e moto d’epoca’ in Fiera da domani a domenica. E lo sarà in un modo del tutto particolare: basti pensare che nel pomeriggio di oggi alcuni tra i modelli più iconici della Stella a tre punte sfileranno in parata nelle vie cittadine in un’alternanza tra passato e futuro.

Ma non è tutto: all’interno del salone, Mercedes, insieme al Mercedes-Benz registro Italia, racconterà una nuova storia legata al proprio passato. Nei quasi 140 anni di attività, la casa di Stoccarda ha costantemente definito i punti di riferimento dell’industria automobilistica, attraverso innovazione, design e ed eccellenza tecnologica, di cui si sono fatte ambasciatrici vere e proprie pietre miliari della storia dell’auto.

Per questo nello stand del salone Mercedes-Benz proporrà agli appassionati un viaggio nella storia dei coupé, con al centro, in anteprima italiana, la nuova Cle Coupé, accompagnata nella sua première da una selezione di alcune tra le sue più illustri antenate: una 280 Se (W 111), una 280 Ce (C 123), una 560 Sec (C 126) e una Clk 55 Amg (C 208).

