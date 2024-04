Bimbo Tu dona i giochi al parco: "Un’area di svago senza barriere"

Sono stati intitolati a Fabio Scheda, il giovane sanlazzarese vittima dell’alluvione che ha colpito anche San Lazzaro lo scorso maggio, i giochi - una casetta in legno e una giostra inclusiva - che l’associazione Bimbo Tu ha donato al Comune e che nei giorni scorsi sono stati installati al Parco della Resistenza. "Grazie a questo dono il parco nel centro di San Lazzaro sarà ancora più accessibile e inclusivo - sostiene l’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli - . Gli spazi verdi sono importanti luoghi di socialità ed è pertanto fondamentale che le barriere architettoniche, soprattutto negli spazi dedicati ai momenti di svago per i bambini vengano eliminate e che il gioco possa diventare occasione di inclusione.

La scelta di dedicare i giochi a Fabio Scheda è il modo che abbiamo scelto per far sentire alla famiglia la vicinanza della comunità di San Lazzaro, città che non vuole dimenticare la sua morte prematura".

"La donazione di questi giochi inclusivi per Bimbo Tu- commenta Alessandro Arcidiacono, presidente dell’associazione - ha un duplice importante valore: rappresenta da un lato l’abbraccio nei confronti dei familiari del giovane Fabio, vittima prematura del triste evento che ha colpito noi tutti lo scorso maggio 2023, a cui vogliamo dedicare il nostro ricordo. E allo stesso tempo rappresenta un abbraccio a tutti quei bambini e quelle bambine che spesso si ritrovano esclusi da momenti di svago e socialità a causa di impedimenti architettonici: il nostro augurio è che grazie a questi due nuovi giochi possano da oggi trovare presso il Parco della Resistenza un luogo in cui sorridere e divertirsi liberamente".