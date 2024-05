BLITZ DELLA MOBILE

A un mese dal rave party abusivo organizzato nel weekend di Pasqua, la polizia è tornata alla ex caserma Stamoto, da anni in stato di abbandono. Il bilancio del blitz è due arresti per droga e 10 denunce per invasione di edifici. In manette sono finiti due giovani di origine marocchina, età 20 e 34 anni, sorpresi dagli agenti della Mobile a cedere cocaina ad alcuni clienti. Oltre alle dosi di droga, ai due sono stati sequestrati quasi 9mila euro in contanti. Scoperto anche un gruppo di occupanti abusivi:

10 cittadini marocchini fra i 20 e i 30 anni.