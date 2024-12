Bloccate le tariffe dei servizi: "Ma l’Irpef vola al massimo"

"Gran bel biglietto da visita quello con cui Matteo Ruggeri, nuovo sindaco di Casalecchio, propone (e ottiene dalla sua maggioranza Pd) un aumento delle tasse già dal primo bilancio che la sua Giunta si è trovato ad affrontare, portando l’Irpef all’aliquota massima, lo 0,8%". Così Andrea Tonelli, consigliere comunale civico di lungo corso e ora insieme al centrodestra, al termine della discussione e approvazione del bilancio preventivo 2025-2027. Passato nell’ultimo consiglio comunale con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza (Pd, Buon Futuro Casalecchio e Casalecchio Bene Comune) e quello contrario dei gruppi di minoranza (Lista civica Casalecchio di Reno, Fratelli d’Italia, Centrosinistra per Casalecchio, Rete civica - Centrodestra e Gruppo Misto), il bilancio aumenta l’aliquota Irpef allo 0,79% per i redditi da 28.001 euro a 50mila e allo 0,8% per i redditi oltre i 50.001.

"Non c’è stata alcuna volontà – hanno aggiunto Elena Foresti e Gianpiero Biondo di Fratelli d’Italia – di ridurre le aliquote Irpef, in particolare con maggiore gradualità a favore dei ceti medi". Supera i 50 milioni di euro la manovra economica del Comune di Casalecchio appena approvata. Per il 2025, la parte corrente è prevista sui 37milioni e 650mila euro, mentre gli investimenti saranno di circa 13 milioni e comprendono i finanziamenti ottenuti per i bandi Pnrr. Altri due milioni saranno spesi entro il 2027.

"Questo primo bilancio della nuova Giunta – afferma Concetta Bevacqua, assessora alle Risorse e Bilancio – impegnerà grandi cifre negli investimenti infrastrutturali, come le manutenzioni nella Cittadella dello Sport (350mila euro), come la nuova palestra a Ceretolo (800mila), di cui siamo in attesa del finanziamento regionale". Il bilancio preventivo appena approvato non tocca le tariffe dei servizi e lascia invariate quelle di asili, materne e altri servizi scolastici. Confermate le stesse aliquote Imu degli scorsi anni. Spostata alla primavera 2025 ogni decisione sulla Tari, la tassa dei rifiuti. In quel periodo sarà presentato il Piano economico e finanziario del nuovo riassetto della raccolta dei rifiuti urbani. Tra le altre opere pubbliche di rilievo in progetto ci sono l’ampliamento delle scuole Dozza (un milione e 920mila euro), il miglioramento sismico delle scuole Garibaldi (circa un milione) e la manutenzione straordinaria della passerella sul Reno in zona via Allende (500mila) e delle fondazioni del ponte di via Porrettana (350mila).

n. m.