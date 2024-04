Bloccati su un costone durante la festa a Monte Sole. Tre giovani portati in salvo dal soccorso alpino

Forse troppo coinvolti nei festeggiamenti del 25 aprile, tre giovani si sono lasciati prendere la mano finendo nei guai. Nel pomeriggio della Festa della Liberazione, infatti, si e svolto un intervento della stazione Rocca di Badolo del soccorso alpino per andare in aiuto a tre ragazzi che si sono inerpicati in un luogo impervio sotto un costone di roccia a Monte Caprara, cima di poco più di 600 metri che domina la zona del parco storico di Monte Sole, nel territorio di Marzabotto, non lontano dal centro visite.

Grazie alla segnalazione dei numerosi passanti, che hanno notato i ragazzi in difficoltà sotto il costone, l’attivazione del soccorso è stata rapida ma non senza difficoltà anche se, fortunatamente, una volta giunti sul luogo non si sono presentati problemi sanitari. Per garantire una maggior sicurezza nel recupero dei giovani lungo il tratto traverso di circa 50 metri che presentava un terreno molto friabile, i tecnici hanno posizionato una corda fissa (nella foto) e fornito imbragature ai tre ragazzi, che sono stati così condotti al sicuro senza riportare conseguenze fisiche. L’intervento si è concluso alle ore 17 circa. Sul posto erano presenti anche gli operatori della Pubblica Assistenza di Sasso Marconi e la polizia locale di Marzabotto.