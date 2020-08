Bologna, 26 agosto 2020 – Torna a crescere, dopo la frenata delle ultime 34 ore, il numero dei contagi da Coronavirus in provincia di Bologna. Secondo quanto emerso dal bollettino diffuso dalla Regione oggi, 26 agosto, i nuovi casi nell’area metropolitana sono 21 (ieri 5, il giorno prima 21), di cui 14 sintomatici. Su 21, 8 sono persone di ritorno dalla Sardegna e 1 è un loro contatto stretto. Sono 6 i casi classificati come sporadici e 3 i nuovi positivi individuati grazie ai test pre-ricovero negli ospedali; un caso è stato individuato per presenza di sintomi e poi ricondotto a un focolaio già noto, uno grazie ai test epidemiologici sulle categorie più a rischio e uno infine perché contatto di un paziente già noto.

Il bollettino di oggi in Emilia Romagna: 120 contagi

I tamponi effettuati ieri in tutta l'Emilia-Romagna, dove oggi non si registrano ulteriori decessi, sono 10.757 (il giorno prima 11.052). Dall’inizio dell’emergenza a oggi sono 5.581 i casi registrati in provincia di Bologna. Un dato al quale vanno però aggiunti i 467 casi del territorio di riferimento dell’Ausl di Imola, nel quale oggi si registrano 8 nuovi contagi di cui 5 sintomatici.

Focus Imola

I nuovi casi, 3 asintomatici e 5 sintomatici lievi, sono 4 persone di Imola e 4 di Castel San Pietro, di cui 4 rientrati da viaggi nel territorio e 4 da contatto stretto. Tutte in isolamento. I casi totali salgono a 467 di cui 47 attivi

Da oggi sono aperte le prenotazioni online per sottoporsi al test sierologico rapido per i residenti tra i 18 e 40 anni. Cinquemila giovani tra i 18 e i 40 anni saranno testati, su base volontaria, nei primi 20 giorni di settembre. Dopo la prima tappa a San Lazzaro, prosegue l’indagine epidemiologica promossa dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna rivolta ai giovani degli 11 Comuni del Bolognese più colpiti da Covid-19. Obiettivo dello studio, verificare la prevalenza di anticorpi tra i giovani. Da oggi si possono prenotare sul sito web ausl.bologna.it i residenti dei comuni di Anzola, Budrio, Castenaso, Galliera, Grizzana Morandi, Loiano, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sasso Marconi di età compresa tra 18 e 40 anni. I residenti a Bologna, invece, saranno individuati attraverso una chiamata diretta da parte del Comune, su base casuale.

Gli 11 comuni sono stati individuati sulla base dei casi accertati finora. Infatti, dalle analisi effettuate dall’Epidemiologia dell’Azienda USL, in questi Comuni il virus ha circolato in maniera maggiore ed è stato registrato un tasso di prevalenza di Covid-19 nella popolazione superiore alla media del territorio aziendale.

Lo screening sierologico, in collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte e in accordo con la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria Metropolitana e con l’Assessorato regionale alla Sanità, prevede un test sierologico rapido con pungidito, su base volontaria, che sarà eseguito tramite il mezzo mobile del Dipartimento di Sanità Pubblica che si sposterà nelle varie città interessate. La somministrazione e relativa refertazione sarà curata del personale del Dipartimento di Sanità Pubblica e dell’UO Microbiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Orsola-Malpighi. In caso di positività per gli anticorpi IgG e IgM sarà proposto in tempo reale anche un tampone naso oro-faringeo in modo da verificare la potenziale contagiosità del soggetto. Se la persona avrà già alle spalle una storia di malattia Covid-19, il tampone non sarà eseguito.

Il calendario

1-2 settembre | Anzola dell’Emilia

3-4-5 settembre | San Giovanni in Persiceto

6-7 settembre | Sala Bolognese

8 settembre | Galliera

9-10 settembre | Budrio

11 settembre | Castenaso

12-13 settembre | Loiano

14-15-16 settembre | Sasso Marconi

17-18 settembre | Grizzana Morandi

19-20 settembre | Bologna