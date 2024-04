Bologna ai 30 all’ora. Il verdetto del Tar arriverà in ottobre Il ricorso al Tar di due tassisti contro il progetto Città 30 a Bologna ha avuto il suo primo atto, con il ritiro della richiesta cautelare. L'udienza per il merito è fissata per il 23 ottobre. L'assessora alla Mobilità si dice ottimista, ma il Ministero dei Trasporti supporta i ricorrenti.