Bologna: lettera del ministero, ma è una truffa. "I non residenti lascino le case"

Casaleccho (Bologna), 19 aprile 2023 – Un avviso in puro stile ministeriale e la truffa è servita. È approdata l’altro giorno al quartiere Croce di Casalecchio l’ultima versione dell’inesauribile vena creativa dei malviventi specialisti dei furti nelle abitazioni. Un volantino attaccato sotto alla pulsantiera o nell’atrio dei condomini che riporta una comunicazione firmata dal (falso) Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno nel quale "Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private. Si prega alla richiesta di presentare i seguenti documenti...", e segue l’elenco di un documento di identità con foto e contratto di affitto o documento di locazione, o anche altri certificati che nessuno tiene a portata di mano in borsetta o nel portafogli.

"L’obiettivo dei truffatori è quello di ingenerare preoccupazione, soprattutto tra gli anziani, inducendo i malcapitati a lasciare le abitazioni, così da potervi accedere per rubare soldi, gioielli o preziosi" avverte la Polizia di Stato che chiarisce la falsità dell’avviso e mette in guardia la popolazione. Alcuni residenti hanno fiutato la truffa ed hanno segnalato il fatto alle forze dell’ordine e al Comune di Casalecchio, tanto che ieri mattina lo stesso sindaco Bosso ha fatto un post intitolato: Attenzione alla truffa: "Purtroppo anche a Casalecchio sono comparsi davanti a qualche condominio questi falsi volantini, su cui sono in corso indagini. Chi dovesse vederli lo segnali alle forze dell’ordine e ne parli con i propri vicini e familiari, per metterli in guardia ed aiutarli a difendersi da questi malfattori" ha scritto il primo cittadino invitando, per i dettagli, a consultare la notizia pubblicata poche ore prima dalla pagina Facebook della Polizia di Stato. Ad ora non si segnalano casi di persone truffate.

g.m.