In settecento di corsa per il ‘Cev’: "In tanti lo ricordano con affetto"

Ozzano ha ricordato, anche quest’anno, Maurizio Cevenini: grande successo di pubblico, quasi 700 persone, alla terza edizione della corsa per il Cev. A dodici anni di distanza dalla sua scomparsa, Maurizio Cevenini, il Cev come veniva affettuosamente chiamato a Bologna, è ancora nel cuore della gente, delle persone comuni con le quali lui amava soffermarsi a parlare e a confrontarsi. Amava lo sport Maurizio Cevenini, supportava tutto lo sport bolognese, ma aveva nel cuore il Bologna ed i colori rossoblù. Ad Ozzano, dove vive la figlia Federica con la sua famiglia, e dove è stata eletta consigliera comunale nel mandato scorso, l’amministrazione comunale ha dedicato al Cev un parco cittadino con tanto di cippo ed una targa ricordo. Da tre anni a questa parte, nei giorni in cui cade l’anniversario della sua scomparsa, l’8 maggio, l’associazione Podistica ozzanese, in collaborazione con il Comitato podistico bolognese, organizza un evento sportivo/amatoriale, tenutosi domenica, che è "Una corsa per il CEV" con il patrocinio del Comune. L’inizio è stato alle 8.45 quando il sindaco ozzanese Luca Lelli, accompagnato dalla figlia di Cevenini, Federica, hanno deposto un mazzo di fiori davanti al cippo a lui intitolato. Alle ore 9 i due, fianco a fianco, hanno dato il via alla corsa dedicata a Maurizio, corsa che prevedeva due diversi percorsi: quello completo di 13,5 chilometri in parte collinare per podisti più esperti e allenati, e quello più breve di 5,7 chilometri adatto anche ai bambini. Ai primi 500 iscritti è stata data, in omaggio, la maglia commemorativa della camminata.

"Complice sicuramente anche la giornata soleggiata e mite, ma a muovere le persone è soprattutto l’affetto che ancora provano nei confronti del Cev, dell’uomo Maurizio Cevenini prima ancora che del politico - ha dichiarato il primo cittadino Lelli -. La corsa di domenica si è rivelata un grande successo con più di 700 partecipanti, numero che ha reso necessario prevedere partenze scaglionate per non bloccare le strade collinari su cui si svolgeva parte del percorso. Un grazie a tutti i partecipanti da parte del Comitato organizzatore e un arrivederci al prossimo anno".

z.p.