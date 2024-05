Bologna Wine Week, inaugurata la seconda edizione

Inaugurata ieri sera la seconda edizione della Bologna Wine Week con un esclusivo opening party a Palazzo Isolani: l’evento – che inizierà ufficialmente domani alle 15 in Piazza Minghetti – prevede per la giornata di oggi sponsor class riservate agli operatori del settore e degustazioni guidate aperte al pubblico con Enoteca Bologna Wine Week sempre nello sotrico palazzo dipPiazza Santo Stefano. L’iniziativa, voluta e organizzata da Gian Marco Gabarello tramite la sua enoteca Ebrezze, è realizzata con il patrocinio del Comune e della Regione, oltre che sostenuta da numerosi sponsor, tra cui Bper Banca, Ascom Confcommercio, Gandini Arredamenti e Ghedini Auto. A seguito della prima edizione dello scorso anno, che ha riscontrato un grande successo sia tra gli operatori del settore sia da cittadini e turisti, si è deciso di rinnovare l’appuntamento anche nel 2024, con l’obiettivo di offrire degustazioni di qualità in un contesto di grande bellezza come quello di Piazza Minghetti. Non mancheranno talk con esperti, ospiti d’onore come Beppe Vessicchio e Andrea Amedei e concerti soul e jazz. La musica c’è stata anche all’inaugurazione di ieri sera , con le voci di Diora Madama e Federica Messaggeri e un dj set finale. Presenti anche esponenti degli sponsor tra cui Cecilia Bavera, direttore regionale Emilia Romagna Bper e Riccardo Fracassi, responsabile operativo del gruppo Ghedini.

a. p.