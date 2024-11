Bolognina, incendio in chiesa. Il sospetto è che sia doloso

C’è un forte sospetto che possa essere doloso l’incendio che, ieri pomeriggio, ha aggredito la stanza dei confessionali della chiesa dei Santi Angeli Custodi, in via Lombardi, in Bolognina. Erano le 15 quando alcuni residenti hanno visto il fumo nero uscire dalle finestre della chiesa e hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Navile. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Stando a quanto ricostruito, le fiamme si sarebbero sviluppate in un locale che conduce dalla navata della chiesa alla sacrestia, dove si trovano i confessionali. Un locale quindi aperto, dove chiunque sarebbe potuto entrare per appiccare un incendio.

Ed è questo il primo sospetto: che le fiamme non siano accidentali, dovute a un cortocircuito magari, ma che qualcuno abbia voluto danneggiare la chiesa di don Marco Baroncini, parroco attivo nella vita del quartiere e stimato. Il sospetto nasce dall’odore di benzina che sarebbe stato avvertito dai primi arrivati nella parrocchia. Per questo motivo, in via Lombardi, sono stati chiamati anche gli specialisti del nucleo dedicato dei vigili del fuoco, per cercare di capire se ci sia stato effettivamente un innesco. Per consentire il lavoro dei soccorritori, anche un tratto di via Ferrarese è stato chiuso. La chiesa ha riportato importanti danni e parte della facciata, a causa del fumo, si è annerita.

n. t.