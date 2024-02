"Boom di prenotazioni?. Bologna sarà pronta"

"Bologna si farà trovare preparata: siamo pronti, come sempre". Celso De Scrilli lo ripete con fermezza, nonostante ancora sia "presto per fare bilanci": in queste occasioni, Bologna si è sempre fatta trovare pronta. "Non è la prima volta che la città si prepara per un evento del genere", chiosa il presidente di Federalberghi Bologna. Il sistema di accoglienza e delle strutture ricettive "non è sotto pressione", stanze e camere ci sono, e il flusso previsto anche da fuori regione per l’evento non creerà problemi alla città.

"Parliamo soprattutto di giovani che vengono solo per il concerto, quindi non è detto che poi ci sarà una corsa ai pernottamenti – prosegue De Scrilli –. Ma è anche vero che, date le tempistiche ristrette, un’impennata potrebbe verificarsi. Di solito questi show vengono programmati a distanza di mesi o addirittura anni: le persone prima pensano ad accaparrarsi i biglietti, a capire se hanno la possibilità di venire o meno, poi eventualmente si muovono per quanto riguarda gli alberghi e per la ricerca di un posto dove dormire".

La città ha già sperimentato più volte sulla propria pelle cosa vuol dire ospitare uno show del genere – questa è l’unica data in Italia, oltre a Milano, per un artista che molto raramente organizza qui tournée –, nonostante questa volta sia stato architettato tutto in pochissimi giorni.

"In occasione dei grandi show degli ultimi periodi, abbiamo visto che nei dintorni del palasport e nelle aree meglio collegate si va spesso verso il tutto esaurito – aggiunge ancora il numero uno di Federalberghi –. Poi, piano piano, si riempe anche il resto della città...".

L’ultima volta che Kanye West ha annunciato una tappa in Italia era stata fissata per ottobre dello scorso anno, quando andò in scena la telenovela del concerto alla Rcf Arena di Reggio Emilia – annunciato anche allora all’ultimo momento –. Ai roboanti ed estemporanei annunci dello show di Yeezy, non era mai seguita la vendita ufficiale dei biglietti, con i fan rimasti con il fiato sospeso per giorni e senza la possibilità di essere musicalmente soddisfatti. Questa volta, però, i biglietti sono già in vendita ed è tutto vero. Determinante l’uscita pochissimi giorni fa del disco ‘Vultures 1’, dopo le diverse apparizioni italiane di West negli ultimi mesi, da quando è stato paparazzato a Venezia fino alla partecipazione come spettatore a una partita di Serie A, a Genova. Insomma, lo show – organizzato insieme con ‘Vivo Concerti’ e ‘D’Alessandro e Galli’ – si farà e Bologna è pronta ad accogliere tutti gli appassionati che, sabato, decideranno di godersi un altro grande evento sotto le Torri.