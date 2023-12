Brigo Srl cerca un autista per gestire le consegne

Brigo Srl è alla ricerca di un autista. La figura richiesta dovrà occuparsi di: guidare un furgone elettrico di 35 quintali centinato con sponda, effettuare servizi di ritiri e consegne con caricoscarico di merci industriali pallettizzate con l’aiuto di un transpallet manuale, utilizzare un palmare per esitare i servizi ed effettuare operazioni di carica della batteria del mezzo, con l’aiuto di un’app sullo smartphone. Richiesta un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nella medesima mansione. È indispensabile essere in possesso della patente B ed essere automunitoa. Richiesta inoltre la licenza media. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso. Luogo di lavoro: Bentivoglio – Interporto; non è raggiungibile con i mezzi pubblici. Non sono previste trasferte. Contratto: tempo determinato di 6 mesi con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato. L’orario di lavoro previsto è un tempo pieno. La fascia oraria da rispettare va dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Candidarsi al ’Portale Lavoro per Te’.