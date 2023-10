Bruxelles, l’attentatore identificato a Bologna nel 2016

Bologna, 17 ottobre 2023 – L’attentatore di Bruxelles sarebbe transitato per Bologna e non solo. Ieri sera l’Europa è ripiombata nel terrore dopo che l’assalitore Abdesalem Lassoued ha sparato sulla folla uccidento due persone. Oggi l’uomo è stato ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco, in un bar nei pressi della propria abitazione.

Lassoued, sarebbe stato in passato in Italia a Bologna, per un periodo nel 2016. Nel capoluogo emiliano, fu rintracciato e identificato dalla polizia, secondo quanto risulta all’Ansa.

In uno screenshot tratto da un video di un suo profilo Facebook, poi oscurato, si evince che è stato a Genova, forse di passaggio per recarsi in Francia. Il profilo oscurato è intitolato a Slayem Slouma, probabilmente l'alias utilizzato dal 45enne tunisino identificato come Abdesalem Lassoued.

Testimoni raccontano che l’attentatore mentre sparava alle sue vittime gridava ‘Allah Akbar’ prima di fuggire. Ha annunciato in un video su Facebook di aver "vendicato i musulmani”.

La firma jihadista

Con l’attacco di ieri sera il Belgio torna ad essere colpito dal terrorismo islamico. Teatro, ancora una volta Bruxelles. Il 22 marzo 2016 la capitale belga divenne oggetto di una serie di tre attentati terroristici coordinati, avvenuti nell’area metropolitana della città. Due attacchi avvennero presso l’aeroporto di Bruxelles-National, nel comune di Zaventem, ed uno alla stazione della metropolitana di Maelbeek/Maalbeek, nel comune di Bruxelles. Gli attentati vennero rivendicati il giorno stesso dall’Isis. Le vittime furono 38 (35 cittadini più tre terroristi) con trecentoquaranta feriti.

