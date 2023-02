Buca in via Saffi a Bologna, la Lega accusa

Bologna, 4 febbraio 2023 – "Siamo alle comiche. Ogni dieci giorni in via Saffi cede la strada". Lo segnala Matteo Di benedetto, consigliere comunale della Lega, postando una foto dell’asfalto con un cono di segnalazione bianco e rosso in mezzo alla strada. Il sindaco Matteo Lepore "ha deciso di abbandonare via Saffi e coloro che vi transitano al loro destino – accusa il leghista -. Sono obiettivi base per un'amministrazione, ma il Pd ha deciso di abdicare a questo compito". “Nessun cedimento”, spiegano da Palazzo d’Accursio. Dopo l’ultima chiusura della via, una decina di giorni fa, per un intervento di rispristino della pavimentazione all'altezza della copertura del canale Ravone, nello stesso punto che aveva già dato problemi di tenuta nei mesi precedenti, “la situazione è monitorata giorno per giorno – precisa ancora il Comune -. E’ stata rilevata soltanto una piccola buca, è stata segnalata con il cono e immediatamente chiusa”.

L’ultimo abbassamento dell’asfalto, il quarto in quattro anni, aveva costretto il Comune a chiudere la via per effettuare un intervento di ripristino della pavimentazione all’altezza della copertura del canale torrente Ravone, che passa sotto via Saffi all’altezza di via del Chiù. Le opposizioni erano andate all’attacco: "Come farà il tram a passare in una via che ha avuto cedimenti in più punti? Se il manto stradale non è in grado di assorbire l’impatto del traffico normale, come potrebbe assorbire quello del tram? In caso di cedimento si fermerebbe la città per giorni, perché il tram non può essere deviato come fatto questa volta con i bus". Per il Pd aveva replicato il capogruppo Michele Campaniello: "Il tram porterà lavori per almeno 15 milioni per rifare i sottoservizi e per lavori di consolidamento stradale, anche della volta sul Ravone sotto via Saffi". Risposta in linea con quanto affermato dall’amministrazione comunale: “Per via Saffi una soluzione definitiva arriverà proprio con il cantiere della Linea rossa, che prevede il rifacimento completo della copertura del torrente".