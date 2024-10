Caldaie e stufe a legna. Bando per sostituirle

Aperto in Emilia-Romagna il bando per sostituire caldaie, camini e stufe a legna con dispositivi di ultima generazione. Indirizzato ai cittadini residenti in pianura, all’avviso è possibile rispondere con una richiesta di contributo fino al 31 dicembre. A disposizione un budget di 19 milioni, stanziato dalla Regione col nuovo Piano Aria per migliorare l’efficienza energetica degli impianti e ridurre l’inquinamento. I contributi, fino all’esaurimento dei fondi, saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Gli importi variano in funzione dell’impianto: si va da un massimo di 8.000 euro per le caldaie a legna fino al tetto di 3.000 euro per le stufe a pellet.