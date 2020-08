San Giovanni Persiceto (Bologna), 19 agosto 2020 - È stato elitrasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni un bambino di 6 anni che, a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, è stato morso da un rottweiler. In base a quanto si apprende, sarebbe stato ferito anche il fratello gemello, soccorso dal 118 che avrebbe riportato ferite più leggere.

E' accaduto intorno alle 18 in una abitazione in via Sasso, dove risiede una famiglia italiana. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e la polizia locale. Stando alle primissime informazioni due cani sarebbero usciti da una abitazione e avrebbero ferito i due bimbi che stavano giocando in un'altra. Soccorsi anche il nonno dei bambini e il proprietario dei cani.