Capolavori, anteprime e incontri da non perdere La scrittrice Melania Mazzucco introdurrà "Ladri di biciclette" al cinema Modernissimo. Al Galliera, proiezione in anteprima del documentario "Vista mare". Al cinema Perla, presentazione di "Jane Eyre (la porta proibita)". Infine, a Porta Pratello, proiezione di "The Forgotten Front".