Cariche rinnovate. Il presidente è ancora Cascio

Rinnovato, per il quadriennio 2025-2028, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine dei Medici veterinari di Bologna. L’elezione ha visto la riconferma di Giuseppe Cascio (foto) alla presidenza insieme a una squadra che vede in maggioranza le professioniste.

Il Consiglio infatti si compone di otto donne e cinque uomini, evidenziando l’attenzione verso i diritti delle professioniste e l’applicazione concreta delle pari opportunità. Questa la composizione del Consiglio, oltre a Casscio: Stefano Grandini, vicepresidente, Susanna Pasquali segretario, Michela Mattioli tesoriere, Christine Castellitto consigliere, Patrizia Farné consigliere, Paola Laganga consigliere, Marco Rubini consigliere, Alessandro Spadari consigliere. Revisori dei conti: Ljuba Kostadinova presidente, Giovanna Marliani revisore effettivo, Carmela Santagati revisore effettivo, Dario Stanzani revisore effettivo.

Il presidente rieletto all’unanimità: "L’Ordine vuole essere la casa di tutti i medici veterinari. L’innovazione della professione passa inevitabilmente attraverso un potenziamento degli strumenti di informazione e di comunicazione verso i colleghi e verso i cittadini di un Ordine che ha un ruolo istituzionale di garanzia – sottolinea –. Come già avvenuto in questi anni, il nostro obiettivo è continuare a rafforzare la base associativa attraverso il coinvolgimento sia dei professionisti con maggiore esperienza sia dei giovani sotto i 30 anni che con la loro energia e voglia di fare possono contribuire alla crescita della categoria. Tutte le iniziative che metteremo in campo sono rivolte a migliorare la preparazione dei nostri iscritti e indirettamente ad aumentare la consapevolezza delle persone che possiedono un animale. Partiranno i corsi per conseguire il patentino rivolto a tutti i proprietari di cani".