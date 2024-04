Centri estivi, avviso di ricerca di gestori privati

Si avvicina l’estate e i Comuni di pianura cercano i gestori dei centri estivi che si apriranno alla fine dell’anno scolastico. L’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua (Anzola, Calderara, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala, Sant’Agata) ha infatti emesso un avviso pubblico per individuare i gestori privati di centri estivi con sede nel territorio del distretto pianura ovest. Gestori che intendono aderire al "Progetto per la conciliazione vita - lavoro". L’iniziativa promossa dalla Regione Emilia Romagna con l’obiettivo di erogare contributi alle famiglie per il pagamento delle rette dei centri estivi. E’ stato stabilito che le adesioni all’avviso pubblico debbono pervenire entro il prossimo 3 maggio. "Anche per quest’anno – spiega Lorenzo Pellegatti, presidente dell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua e sindaco di San Giovanni in Persiceto - la Regione mette a disposizione delle famiglie un contributo per pagare la retta di frequenza di bambini e ragazzi ai centri estivi. Le risorse saranno ripartite tra i Comuni e le Unioni capofila di distretto dell’intero territorio, per il riconoscimento del contributo. Il contributo prevede fino a 300 euro per ciascun figlio di età dai 3 ai 13 anni e di 17 anni se con disabilità certificata". L’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua ha pubblicato un primo bando per selezionare gli enti gestori dei centri estivi che possono aderire al progetto, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. Fino al 3 maggio prossimo dunque gli interessati e in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare richiesta di adesione al Comune di riferimento o in cui ha sede il centro estivo, utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione anche on line. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio educazione e pubblica istruzione del Comune di San Giovanni in Persiceto oppure l’ufficio di piano dell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua.

p. l. t.