Centri estivi, click day senza caos

Alle 15,30, la chat urla ‘Fattooo’. Con tante ’o’. A quell’ora, infatti, il cervellone del Comune ha smaltito, a colpi di 900 domande ogni 30 minuti, la coda del click day per i centri estivi per i bimbi dai 3 ai 6 anni. Alle 17, fa sapere il Comune, erano 2.230 le domande ricevute. "L’avvio di oggi (ieri, ndr) delle iscrizioni per la fascia 3-6 anni – commenta l’assessore alla Scuola, Daniele Ara – è andato decisamente bene, senza rallentamenti del sistema e particolari code (le iscrizioni continueranno fino alle 12 del 13 maggio, ndr). I posti ci sono per garantire un supporto importante alle famiglie".

Si preannunciava come un click day da brivido visto che quello che era accaduto per i grandi, 6-14 anni, una settimana fa. Un supplizio, con il sistema bloccato o che ‘buttava fuori’ chi era in coda. Per la cronaca, la platea dei potenziali richiedenti, per i 3-6 anni, è di 9.000 bimbi, per i 6-14 anni è di ben 24mila. Per entrambi, vale la regola inderogabile del chi prima arriva meglio alloggia. E’ andata, dunque, senza troppi danni. Seppure con qualche mal di pancia. Il primo segnale arriva da mamma Patrizia: si collega alle 14,01 e si trova 751 persone davanti in coda. Girando in rete c’è a chi va peggio: alle 13,30 c’è chi dice di averne già 1.500. Qui i post cominciano a scaldarsi. Il senso è ‘Se il Comune dice che le iscrizioni aprono alle 14, come è possibile essere collegati alle 13,30 o peggio come si possono avere 700 e oltre persone davanti già alle 14?’ Mistero risolto: "La sala di attesa – spiega il Comune - apre mezz’ora prima per effettuare i controlli e quindi uno può entrare prima, ma non acquista alcuna priorità".

