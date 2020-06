Imola (Bologna), 29 giugno 2020 – Cesare Cremonini ha annunciato su Intsgram la riprogrammazione del nuovo tour, per il 2021. "Sono felice di annunciarvi che saremo i primi a tornare live la prossima estate! - scrive Cremonini sul suo profilo Instagram - Live Nation informa che i biglietti già acquistati saranno validi per il nuovo tour!!".

Si esibirà in Autodromo a Imola il 5 giugno 2021. La nuova data del concerto del cantautore bolognese, originariamente fissato per il 18 luglio di quest’anno ma rinviato a causa dell’emergenza sanitaria, è stata ufficializzata in mattinata.



A questo punto, per completare la super-tripletta posticipata di dodici mesi a Imola, resta da conoscere soltanto quale sarà la nuova data che sceglieranno i Pearl Jam per il loro ritorno in Italia, visto che Vasco ha già dato appuntamento ai propri fan al 22 giugno 2021.





Cremonini, al suo primo show imolese, era stato avvistato in Autodromo già a inizio febbraio, quando era sceso in pista al volante di una Lamborghini Huracan Evo, prima di visitare la mostra dedicata ad Ayrton Senna al museo Checco Costa, incontrare il direttore dell’Enzo e Dino Ferrari, Roberto Marazzi, e scattare qualche foto con alcuni fan.

Le date

1 Giugno #VillaManin (UD) Nuova location!

5 Giugno #Autodromo Imola

8 Giugno SanSiro #Milano

12 Giugno Stadio Euganeo #Padova

16 Giugno Stadio Olimpico #Torino

19 Giugno Arena della Vittoria #Bari

23 Giugno Stadio Franchi #Firenze

La data di Roma, originariamente prevista il 10 luglio 2020 allo Stadio Olimpico, non potrà essere recuperata a causa dell’indisponibilità dello stadio impegnato dalle gare dei Campionati Europei di calcio.