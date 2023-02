Ciao Contest, caccia ai giovani talenti: sono gli ultimi giorni per iscriversi

Ci sono ancora pochi giorni per iscriversi a CIAO Contest. La musica di domani, il concorso dedicato a nuovi progetti e artisti emergenti inserito all’interno della prima edizione di CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività, in programma il 2 marzo al Celebrazioni in occasione dell’ottantesimo compleanno dell’artista. Il contest rappresenta un’importante vetrina per i nuovi talenti che possono candidarsi per le categorie ‘canzone’, con un brano da loro scritto e interpretato, e ’producer’, con un brano interamente arrangiato (senza alcun vincolo di genere). La direzione artistica selezionerà successivamente 10 artisti per ciascuna delle due categorie. Sarà poi la stessa giuria a scegliere i due vincitori, che saranno annunciati la sera del 2 marzo e avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Celebrazioni. Le iscrizioni possono essere effettuate entro e non oltre la mezzanotte del 13 febbraio compilando gratuitamente il form sul sito luciodallaciao.icompany.it

La rassegna nasce in omaggio a uno degli aspetti più caratteristici di Dalla, la capacità di visione che ne ha sempre contraddistinto l’approccio artistico, e diventerà a Bologna l’appuntamento annuale con l’innovazione musicale. A essere valorizzato sarà il talento di coloro che hanno portato nuove visioni, nuovi approcci e nuovo valore alla musica italiana. Il riconoscimento sarà infatti assegnato agli artisti, alle opere, oltre che ai producer e ai talent scout, che hanno contribuito a innovare il panorama musicale italiano incarnando e interpretando l’approccio visionario, sperimentale ma anche pop che ha guidato la lunga carriera di Dalla. Nel corso della serata, sarà inoltre assegnato anche il Premio QN il Resto del Carlino, dedicato al talento localebolognese.