Cierrebi, il comitato boccia Go Fit: "Così distruggono il complesso". La giunta: "Valutiamo il progetto"

"Questo non è un progetto, è la distruzione di un centro sportivo". Non usa mezzi Andrea Albicini, fondatore del comitato ’Salviamo il Cierrebi’, per commentare il piano di rilancio presentato dagli spagnoli di Go Fit in merito al centro sportivo di via Marzabotto. Il progetto, ora al vaglio degli uffici comunali, prevede una trasformazione complessiva che porterà a un aumento volumetrico di oltre 12mila metri cubi. Nel dettaglio, verrà mantenuta la palestra di basket coperta, rinnovandola, e verrà collegata con il centro Go Fit: un nuovo fabbricato (vera new entry del progetto) di oltre 8mila metri quadri di due piani e uno interrato. Al primo piano sono

previste cinque sale fitness, mentre al piano terra ci saranno due piscine e locali wellness. Verranno, quindi, demoliti i fabbricati che ospitano attualmente la piscina scoperta (che verrà ricostruita

con una nuova sagoma e volumi) e i campi da tennis interni ed esterni. Previsto, poi,

il restyling del parcheggio e delle strutture sportive esterne che porterà alla realizzazione di una nuova piscina

scoperta e campi di padel, percorsi pedonali e un nuovo parcheggio esterno da 300 posti auto.

"Questa è la distruzione del centro sportivo – ripete Albicini –. Propongono l’aumento delle cubature in spregio ai vincoli cimiteriali. È un modello che non sta in piedi. Poi vogliono procedere alla distruzione del campo centrale da tennis, un campo da duemila posti che era il fiore all’occhiello del complesso. Vogliono abolire il tennis proprio quando a Casalecchio arriva la Coppa Davis e l’Italia ha il migliore giocatore del mondo.

Senza contare la palestra polifunzionale distrutta, il basket ridimensionato, la creazione di un grande parcheggio. Questa è una follia, stamattina (ieri, ndr) ho scritto mail al presidente della Federtennis Binaghi, lui conosce il Cierrebi, venne diverse volte con Pietrangeli...".

Albicini si appella alla politica: "Chiedono alla giunta di intervenire, di bloccare questo progetto. Il sindaco ormai si disinteressa da tempo del Cierrebi,

siamo molto delusi".

E la giunta? Per ora non si sbilancia. "Stiamo esaminando il progetto – dice l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi –, parleremo con Go Fit, faremo tutte le valutazioni del caso. Il campo da tennis? Nulla è definitivo, verrà valutato anche l’interesse pubblico, vedremo. I tempi? Ovviamente vogliamo che siano celeri,

ma al momento non ci sono date stabilite".

g. d.