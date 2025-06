Cittadinanza, il flop in periferia

Il flop nel flop è anche sotto le Due Torri. Se il referendum si è rivelato un fallimento per il mancato raggiungimento del quorum e un’affluenza inconsistente, anche a Bologna spiccano all’occhio i risultati sul quinto quesito: in città, come in larga parte del Paese, è il tema della cittadinanza quello che registra i valori più bassi per quanto riguarda il ‘sì’, cioè il 77,64% contro circa il 90% sugli altri quattro punti. La semplificazione per le procedure di accesso, con il dimezzamento da 10 a 5 anni di residenza legale nel Paese per ottenere il documento, non ha fatto presa. Ma cosa ne pensano i bolognesi? Come si sono divise le preferenze in base alle varie zone? La situazione economica del quartiere e la presenza di stranieri incidono?

In centro si registra il dato più alto per il sì: è quello delle scuole Zamboni in vicolo Bolognetti, con il 91,93%. E ancora: 89,13% alla scuola media De’ Passeggeri in via Orfeo, 89,02% al liceo Galvani, 88,71% alla succursale del Minghetti in vicolo Stradellaccio. Plebiscito per le sezioni dei fuori sede, dove il sì supera il 94% in tutti i 9 ‘seggi’.

E il no? Chi si aspettava una correlazione diretta tra posizione economica agiata dei residenti e parere negativo sulle regole per la cittadinanza, dovrà ricredersi. Perché se i valori massimi del sì arrivano tutti da dentro le mura, quelli per il ‘no’ sono praticamente tutti in periferia. Si parte con il 40% di contrari – un record – nella sezione 411 della scuola media ‘Il Guercino’ in via Longo (zona Savena) e si prosegue con il 39,08% dell’elementare in via Biancolelli (Borgo Panigale), fino al 37,35% di contrari alle Tempesta di via Martelli o al 36,3% delle Due Agosto in via Galeazza. Il sì, insomma, sfonda soprattutto nel quartiere Santo Stefano (il più ricco), mentre perde forza fuori dalle mura.

fra. mor.