Classica e musica... d’autrice. Due serate al teatro Zeppilli

Due appuntamenti della rassegna "Conversa con l’aria" che si terranno nel teatro comunale Alice Zeppilli. Oggi, alle 21, Mahlerinetti. Ensemble caleidoscopico di quattro clarinetti. I Mahlerinetti - Clarinet Quartet sono quattro giovani clarinettisti Martina Di Falco, Mariella Francia, Annalisa Meloni e Nicolas Palombarini. Il repertorio della serata è molto vario ed è legato al linguaggio della danza, tradotta da compositori di varia provenienza. Domani, sempre alle 21, Premio Bianca d’Aponte in tour. Il Premio è nato 20 anni fa per dare alle cantautrici italiane emergenti un’opportunità per esprimersi, per creare momenti di incontro, di approfondimento e di confronto con discografici, artisti di fama, promoter e addetti ai lavori. Ospiti: Ginevra di Marco, madrina della serata, Moà e Gabriella Martinelli.