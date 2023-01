Comunale, l’Olandese di Lyniv "Sogno concerti nei luoghi storici"

Alle 18 di questa sera, Oksana Lyniv alzerà la bacchetta per avviare la nuova stagione lirica del Comunale. È la terza volta che affronta L’olandese volante di Wagner, dopo il debutto a Barcellona (2017) e l’exploit nel tempio wagneriano di Bayreuth (2021). "Hanno previsto di affidarmi tutte le riprese di quello spettacolo nei quattro anni di repliche: un privilegio non scontato, al Festival di Bayreuth!", dice orgogliosa in un italiano sempre più fluente. "Non è dunque facile, per me, immaginare ora una lettura diversa per Bologna, nonostante le differenti situazioni ambientali. Però non mi spaventa il trasferimento alla Fiera: affrontare sempre nuove sfide è molto wagneriano, e l’EuropAuditorium – così lineare e senza ‘distrazioni’ architettoniche per lo spettatore – è più vicino alla concezione della sala teatrale di Wagner che non il teatro settecentesco con il circolo dei palchetti".

Alla domanda se preferisce questo Wagner giovanile ed esuberante o quello denso e riflessivo della maturità, risponde: "L’Olandese volante è la prima opera wagneriana che dirigo integralmente; delle altre ho affrontato finora solo le pagine principali in forma di concerto (come il primo atto della Valchiria lo scorso anno a Bologna). Ma se devo fidarmi di quanto dice Christian Thielemann, fra i massimi direttori wagneriani di oggi, l’Olandese è la più difficile da dirigere, perché pretende un cambio continuo di clima drammatico, di tempi musicali, di timbri e dinamiche: domato l’Olandese, Parsifal risulterà forse più facile!".

Nel frattempo, è questo il suo primo anno bolognese a tempo pieno: "Cinque opere e 4 concerti, davvero una grande opportunità per lavorare strettamente con l’orchestra. Ma il mio sogno è di essere più vicina alla città, impegnandomi in esecuzioni nei luoghi storici, quando a primavera si riempiranno di turisti. E poi concerti per le scuole, in cui proporre anche i passi più significativi di questo Olandese. Per invitare il pubblico a non perdere l’attuale produzione, ho intanto realizzato un documentario di 20 minuti in cui spiego come mi sono preparata a questo evento, fra studio di libri e visita ai luoghi storici: lo trovate sul canale YouTube del Comunale".

Marco Beghelli