Comunale, quattro milioni extra per sostenere il ‘Nouveau’ in Fiera

Nuova linfa per il Comunale. Sono più di quattro i milioni di euro di contributo straordinario erogati dal Comune al teatro: il contributo riguarda le spese relative alla succursale temporanea in Fiera, il cosiddetto Comunale Nouveau, che sta ospitando gli spettacoli alla luce dei lavori in piazza Verdi. L’ammontare del contributo, si legge nell’impegno di spesa approvato dal settore Cultura di Palazzo d’Accursio, equivale per la precisione a quattro milioni e 260mila euro per il triennio 2023-2025. Nel provvedimento si ricorda che da febbraio il gruppo BolognaFiere, tramite Bologna Congressi, ha messo a disposizione del teatro per 36 mesi, con opzione di ulteriori 12, gli spazi dell’Exhibition hall e alcune aree esterne. Fiera e teatro hanno poi sottoscritto un’integrazione al contratto di locazione per concordare di affidare a Bologna Congressi "la progettazione, l’allestimento degli spazi e tutto quanto occorrente per permettere lo svolgimento delle attività". Vista la richiesta di contributo trasmessa dal teatro al Comune, dunque, Palazzo d’Accursio ha stabilito di impegnare oltre quattro milioni come erogazione straordinaria: "Nelle more della realizzazione del progetto di riqualificazione del Comunale è interesse dell’amministrazione sostenere la Fondazione per consentire il regolare svolgimento della programmazione annuale e gli obiettivi statutari": è la motivazione del settore Cultura.