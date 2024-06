Comune e Ascom fanno squadra per il rilancio dell’Appennino

Comune e Confcommercio Ascom condividono idee per un rilancio del commercio e del turismo e per la tutela del territorio montano.

" Da questa comune impostazione – sottolinea il sindaco Alessandro Santoni – prende forza l’impegno da parte dell’amministrazione comunale per continuare a dare risposte tempestive e concrete a imprese e lavoratori".

Per Santoni, un punto focale su cui si trova totale identità di vedute è la tutela della rete commerciale e di servizi di vicinato: "Dobbiamo lavorare in sinergia per valorizzare la centralità del settore terziario e dei servizi di prossimità che lo stesso eroga. Con Ascom abbiamo convenuto sull’importanza di continuare a fare squadra a livello locale, per chiedere con un’unica forte voce agli enti sovraordinati che il valore dell’imprenditorialità sia riconosciuto con agevolazioni e incentivi strutturali, infrastrutture materiali ed immateriali (strade, trasporto pubblico locale e banda larga su tutti), semplificazione e transizione energetica. Un altro tema fondamentale è la qualità urbana. Avere centri vivaci, sicuri, frequentati e con un alto standard di servizi, è un presupposto importante anche per dare forza al commercio e, di conseguenza, per far crescere la qualità della vita dei cittadini.

E infine il turismo sul quale dobbiamo continuare a investire – chiude il sindaco-, in particolare quello outdoor, che associa natura e benessere a centri storici belli e rappresentativi dell’identità locale. Noi ci siamo, ma soprattutto siamo pronti".

"L’Appennino bolognese- aggiunge Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom- è un territorio dalle molte potenzialità, come testimoniano le sue eccellenze enogastronomiche, i luoghi di interesse architettonico e naturalistico e le realtà imprenditoriali che sono veri e propri fiori all’occhiello del sistema socio-economico. Occorre promuovere l’Appennino come luogo attrattivo in cui vivere, lavorare e investire. Invertire il declino demografico richiede non soltanto una fiscalità agevolata, ma ‘dedicata’ al territorio montano. Poi serve rafforzare e ampliare il sistema di incentivi esistente".

E sul turismo, per Tonelli, va impostata un’offerta turistica integrata e per tutte le stagioni: Confcommercio sottolinea infine la necessità di curare il territorio: "Di fondamentale importanza per l’Appennino bolognese è anche la cura e la manutenzione di un territorio che è per sua natura particolarmente fragile sul piano del dissesto idrogeologico".