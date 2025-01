Conticini: "Essere donna è un mestiere difficile"

"Sono stato un uomo migliore con te, da donna, di quanto non lo sia stato con le altre donne da uomo. Devo solo imparare a farlo… senza la gonna". In questa celebre frase si racchiude il messaggio di Tootsie, il film cult del 1982 con Dustin Hoffmann, successivamente trasformato in un musical di successo a Broadway e ora adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo. Interpretato da Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti, lo spettacolo sarà in scena al Teatro Europauditorium stasera e domani alle 21 e domenica alle 16.30. Prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina, racconta la storia di Michael Dorsey (Conticini), attore talentuoso che però – a causa del suo brutto carattere – non riesce a trovare lavoro. Decide dunque di travestirsi da donna per ottenere una parte in un musical, e sarà il suo coinquilino Jeff (Iacchetti) a fargli capire che mantenere quel successo di ’attrice’ è molto più difficile del previsto.

Paolo Conticini, lei ha già interpretato diversi musical: come si trova in questa veste? "La dimensione del teatro è incredibilmente appagante: mi spaventa l’idea di non avere una seconda chance, ma è proprio questo a darmi una carica pazzesca, un’adrenalina che né il cinema né la TV possono offrire".

Qual è stata la sfida più complessa del suo doppio ruolo? "La mia paura più grande era non essere credibile come donna, sia fisicamente che vocalmente. Inoltre, i rapidi cambi di costume, a volte in soli venti secondi, richiedono massima concentrazione per trasformarmi da uomo a donna, adattando anche il canto".

C’è qualcosa che sente di aver appreso dell’essere donna? "Ho capito quante difficoltà quotidiane debbano affrontare le donne, anche nei gesti più banali. E poi ci sono le discriminazioni sul lavoro, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Julie, una delle protagoniste femminili, si trova a dover gestire un regista che ci prova con lei: deve essere seducente senza approfittarsene, mantenendo l’equilibrio su un filo sottilissimo. Essere donna è un mestiere difficilissimo, non certo un mestiere da uomini...".

Il brutto carattere di Dorsey non gli permette di lavorare: è così anche nella vita reale? "Sì, ho visto talenti straordinari fallire per il loro carattere, c’è chi cade nella trappola dell’insicurezza, e vuole sempre di avere qualcosa in più degli altri".

Con Enzo Iacchetti come si è trovato? "Una persona splendida, ce ne sono pochi come lui. È attore solo sul palco: nella vita non è un divo, ed è una cosa che ci accomuna molto. Ogni sera impariamo l’uno dall’altro".

Cosa spera che il pubblico porti a casa da Tootsie? "Due ore e mezza di leggerezza".

Alice Pavarotti