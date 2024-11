Contributi per i commercianti. In arrivo fondi per 100mila euro

Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico che assegna contributi per un totale di 100mila euro per interventi di riqualificazione e miglioramento effettuati da imprese commerciali, esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi alla persona presenti nel territorio comunale. Possono fare domanda micro e piccole di commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi alla persona, con sede operativa nel territorio comunale e con locali al piano terra che si affacciano con vetrine su area pubblica o privata gravata da pubblico passaggio. Dovranno essere attive e regolarmente iscritte alla CCIAA, nel pieno dei loro diritti e non trovarsi in stato di liquidazione/fallimento o essere soggette a procedure concorsuali. Inoltre non devono avere in corso procedimenti sanzionatori comunali e comunque essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’esercizio dell’attività. Il contributo, a fondo perduto, può riguardare le iniziative realizzate dal 1 gennaio 2024 e ultimate e fatturate entro la data del 31 dicembre 2024. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute e regolarmente pagate/saldate entro il 30 aprile 2025, al netto di Iva, bolli, spese bancarie d’incasso ecc.. Il contributo non potrà superare i 10mila euro per ogni richiedente, con un minimo di spesa di mille euro al netto di Iva, e potrà comunque essere concesso fino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese al netto di Iva sostenute dal richiedente. L’erogazione dei contributi sarà effettuata rispettando l’ordine progressivo della graduatoria delle imprese

ammesse e fino ad esaurimento del fondo stanziato dal Comune di Castel San Pietro Terme.

Per chiarimenti e informazioni contattare: Servizio Promozione del Territorio tel. 051/6954214 - SUAP-

Sportello Unico Attività Produttive tel.051/6954359 - suap@comune.castelsanpietroterme.bo.it